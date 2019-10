Benningen/Ringen RSV-Ringer im Derby gefordert

In der Oberliga Württemberg stehen die Ringer des RSV Benningen vor einer schweren Aufgabe. Ab 20 Uhr geht die RSV-Riege um Trainer Jens Barth am Samstag in der Sporthalle der Friedrich-Keller-Schule im Derby beim Lokalrivalen KSV Neckarweihingen auf die Matte. Während die Benninger als Tabellensechster 5:7 Punkte auf dem Konto haben, stehen die Neckarweihinger mit 0:12 Punkten noch ohne Sieg am Tabellenende. „Wir dürfen uns vom Tabellenstand nicht täuschen lassen, Neckarweihingen hatte in einigen Kämpfen großes Pech, da wären durchaus schon zwei oder drei Siege möglich gewesen“, warnt RSV-Coach Jens Barth davon, das Derby auf die leichte Schulter zu nehmen.