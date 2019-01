Gemäß dem Motto „Nach der Saison ist vor der Saison“, stecken Barth und die Verantwortlichen bereits mitten in den Planungen für die Saison 2019, in der die beiden RSV-Teams in der Oberliga und in der Landesliga an den Start gehen werden. Die ersten personellen Entscheidungen sind dabei bereits gefallen: „Unsere beiden besten Punktesammler Arkadiusz Gucik und Maciej Balawender werden auch in der kommenden Saison für den RSV auf die Matte gehen. Beide fühlen sich in Benningen sehr wohl und haben ohne zu zögern verlängert“, verkündet Bert Kluge, sportlicher Leiter der RSV-Ringer, nicht ohne Stolz. Arkadiusz Gucik war im griechisch-römischen Stil in den Klassen bis 66 und 71 Kilogramm nicht zu bezwingen und konnte nach 15 Einsätzen eine herausragende Bilanz von 50:0 Punkten vorweisen. Freistil-Spezialist Maciej Balawender kam gleich in drei Gewichtsklassen zum Einsatz – 86, 98 und 130 Kilogramm – und konnte dabei 33:10 Punkte erkämpfen.