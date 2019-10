Benningen/Ringen Benninger Oberliga-Ringer kassieren eine deutliche Niederlage

Gegen den diesjährigen deutschen Juniorenmeister Lucas Lazogianis fand Roman Berko (86 kg/griechisch-römisch) kein Mittel und musste seinem Kontrahenten in der sechsten Minute einen 15:0-Überlegenheitssieg überlassen. Ständig in der Offensive war Arkadiusz Gucik (71 kg/griechisch-römisch) gegen den auf Schadensbegrenzung eingestellten Lukas Laible. Am Ende siegte Gucik deutlich mit 11:2 Punkten und verkürzte so auf 10:11. Eine undankbare Aufgabe hatte Pascal Probst (80 kg/Freistil), der den verhinderten Punktegaranten Marcel Flick vertrat. Gegen den ungarischen Top-Athleten Csaba Vida wehrte sich Pascal Probst nach Kräften, konnte aber einen Überlegenheitssieg des Gastes in der dritten Minute nicht verhindern.