Erstmals in dieser Saison ging André Flick (98 kg/Freistil) in der Oberliga-Mannschaft auf die Matte. Gegen den erfahrenen Tobias Ulamec diktierte Flick das Geschehen auf der Matte und siegte kurz vor dem Pausengong vorzeitig mit 16:0. Nichts anbrennen ließ Patryk Goluchowski (66 kg/Freistil), der seinen Kontrahenten Maximilian Schroth sicher im Griff hatte und in der dritten Minute vorzeitig mit 16:1 triumphierte – zur Pause führte die RSV-Riege mit 12:6.