Benningen Noch viele Pläne für die Zukunft

Mittlerweile werde so gut wie jedes Kind ab zwei Jahren in den Kindergärten betreut. Mit insgesamt 110 Mitarbeitern ist die Gemeindeverwaltung einer der größten Arbeitgeber im Ort. Ebenfalls eine neue Aufgabe ist die Schaffung von Unterkünften für Asylbewerber, die seit 2013 in Benningen untergebracht sind.