Benningen Neue und bekannte Gesichter

Lange Gesichter gibt es hingegen bei der SPD. „Was soll man als Sozialdemokrat auch tun? Man strampelt sich vor Ort ab und verliert am Ende doch“, ist Manfred Meister angesichts des Desasters bei der Europawahl und in Bremen enttäuscht. Der 70-Jährige hatte eine Weile gezögert, ob er nach 25 Jahren im Gemeinderat das Feld nicht Jüngeren überlassen sollte. Weil sich aber abzeichnete, dass die Liste sich nicht so einfach füllen ließ, trat er als Zugpferd noch einmal an.