Benningen Nach Unfall demonstrieren Eltern für mehr Sicherheit

Benningen - Der tragische Unfall am vergangenen Mittwoch, als eine junge Frau von einem Lastwagen erfasst wurde, hat in mehrerlei Hinsicht ein Nachspiel. Zum einen muss ergründet werden, warum bei dem Unglück sowohl die Baustellenampel als auch das Lichtsignal für die Fußgänger „Grün“ zeigten. Zum anderen will die Elterninitiative Sicherer Schulweg mit einer Kundgebung an der Ludwigsburger Straße zur Ecke Hermannstraße am frühen Freitagmorgen darauf aufmerksam machen, dass hier ein Schulweg verläuft.