Die Reggio-Zertifizierung wird dieses Wochenende mit 130 Gästen gefeiert. Für die Benninger Einrichtung, die derzeit 70 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren besuchen, ist die Veranstaltung ein wichtiger Meilenstein, aber möglicherweise nur ein Zwischenstopp auf einem noch viel weiteren Weg. Man hat sich nämlich für den Deutschen Kita-Preis 2020 beworben und ist nun mit 25 Einrichtungen in der Endrunde. „Wir freuen uns riesig darüber, dass unsere Arbeit sich nicht nur in der Zufriedenheit der Kinder und im Team zeigt, sondern immer mehr nach außen strahlt“, so Saskia Franz.