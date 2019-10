Benningen/Marbach 14-Jährige mit Fotos von Geschlechtsteil belästigt

Weil der 23-Jährige bereits ans Jobcenter angebunden ist, ließ es das Gericht bei 60 Stunden gemeinnütziger Arbeit bewenden. Der Ankläger jedoch warnte den Benninger davor, noch einmal eine Minderjährige in derart „seelische Nöte“ zu stürzen. Das Mädchen hätte Angst, dass ihm so etwas noch mal passiert und die Geschichte mit den Fotos hätte ganz schön lange angedauert. Für die 14-Jährige, die wegen des Geständnisses glücklicherweise nicht auch noch in den Zeugenstand musste, schloss der Staatsanwalt, sei das „eine ganz üble Sache“ gewesen, an der sie noch eine Weile zu knabbern hätte.