Benningen Magere Beweislage kommt zwei Angeklagten zugute

Der ältere Angeklagte war seit 2011 in der Firma in Benningen beschäftigt und hat dem Betriebsleiter zufolge ein „fundiertes Wissen über Metalle“, sein 30 Jahre alter Kollege arbeitete seit rund drei Jahren in dem Betrieb, der unter anderem einen Entsorgungsvertrag mit dem Sportwagenhersteller Porsche hat. Bei Beiden wurden die Arbeitsverträge inzwischen aufgehoben.

Am zweiten Verhandlungstag hörten die Prozessbeteiligten als Zeugen mehrere Beschäftigte des Stuttgarter Händlers und erfuhren dabei, dass der 41 Jahre alte Angeklagte seit rund zwei Jahren ein Kundenkonto besitzt und immer wieder Metalle anbot. Der 70 Jahre alte Geschäftsführer beschrieb den regulären Ablauf, wonach bei jedem Ankauf der Ausweis und die Unterschrift des Anlieferers kontrolliert wird. „Im Normalfall weichen die Mitarbeiter davon nicht ab.“

Ein Abgleich verschiedener Unterlagen ergab jedoch, dass in zwei Fällen die Unterschriften deutlich von der des älteren Angeklagten abwichen, die in seinem Kundenkonto hinterlegt ist. Für diesen Zeitraum hatte er seinen Reisepass vorgelegt, um einen Aufenthalt in seiner Heimat Russland nachzuweisen.

Während die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe für den 41-Jährigen und eine Geldstrafe für den 30-Jährigen beantragte, forderte die Verteidigung lediglich eine Geldstrafe für den Diebstahl der Handys und der Schlüssel. Das Gericht sprach die beiden Männer nur für diesen Diebstahl schuldig. „Die Angaben waren so widersprüchlich, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der Arbeitgeber bestohlen wurde. Rechtlich ist der Nachweis jedoch nicht zweifelsfrei“, urteilte Richterin Ursula Ziegler-Göller und verhängte Geldstrafen von 600 und 1800 Euro.