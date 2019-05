Benningen Kunstrasenplatz geht auf die Zielgerade

Die Erinnerungen an das letzte große Hochwasser 1978 sind bei Harald Hausmann (FWV) noch lebendig. „5000 haben geschafft, 15 000 haben zugeguckt“, so hat sich Warthon das Geschehen damals von den älteren Mitbürgern schildern lassen. Der neue Platz liegt höher als das alte Fußballfeld, das schon bei leichtem Wasserhochstand überflutet wird. Die Erdarbeiten konnten per Eilentscheidung schon vor dem 28. Februar erledigt werden, was aus Naturschutzgründen Vorschrift war, weil auch in Gehölze eingegriffen werden musste. 8000 Kubikmeter Erde wurden dafür bewegt. Die Erdarbeiten haben rund 440 000 Euro gekostet.