Benningen Kunstrasen liegt auf der Zielgeraden

Ein Problem ist zur Zeit die Zugänglichkeit des Sportplatzes. Weiter vorne ist die Baustelle der Umgehungsstraße. An der Feldwegunterführung rangieren Lastwagen und Baufahrzeuge teilweise mit schwerem Gerät, sodass die Zufahrt zum Sportplatz zeitweise unmöglich ist. Für die Fußballer empfehle es sich, vorne an der Sporthalle in der Au zu parken und die paar Meter bis zum Sportplatz zu Fuß zurückzulegen, so Rainer Wagner, Teamleiter Kommunikation der Fußballabteilung im TSV 1899 Benningen.