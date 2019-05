Benningen Im eleganten Bogen über den Neckar

Die Baugruben für die Brücken-Pfeiler auf beiden Seiten des Neckars werden voraussichtlich erst im Frühsommer ausgehoben, da vertraglich auf der Seite des Industriegebiets Krautlose erst im Juni mit dem Bau begonnen werden darf. Eine weitere Besonderheit beim Bau der Pfeiler sei die Verwendung von Unterwasser- und selbstverdichtendem Beton.

Die Fahrbahn wird von der Benninger Seite der Landesstraße Richtung Firma Epple in 15 einzelnen Elementen vorgeschoben. Dabei kommt ein Schalwagen zum Einsatz, das ist eine transportable, fahrbare Konstruktion, die eingesetzt wird, um über eine weite Strecke hinweg das gleiche Stahlbeton-Profil zu erstellen. Insgesamt entstehe durch die innovative Tragwerkstechnik eine nach Ansicht der Erbauer geschwungene und elegante Brückenkonstruktion.

Zeitplan

Das Unternehmen will bereits im April 2021 mit dem Bau der Brücke fertig sein. Der Straßenbau für das restliche rund 1000 Meter lange Straßenstück durch das Gewerbegebiet Krautlose wird nach bisherigem Zeitplan Mitte nächsten Jahres beginnen. Bis Ende 2021 soll dann die Umgehungsstraße fertig sein. An diesem Zeitplan werde man auch festhalten, so Nico Beck vom Regierungspräsidium (RP) Stuttgart, auch wenn die Brücke schon einige Monate früher verkehrsbereit wäre. Es müsse auch noch ein neuer Kreisverkehr für die Einmündung der Umgehung auf die L 1138 Richtung Marbach erstellt werden, was ebenfalls einige Zeit in Anspruch nehme.



Kosten

Die Kalkulation wurde vom Regierungspräsidium ebenfalls überarbeitet: Das Brückenbauwerk wird rund 14 Millionen Euro kosten, für die gesamte Straße rechnet das RP mittlerweile mit 24 Millionen Euro.