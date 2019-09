Benningen Genussplatz in den Steillagen beschlossen

Manfred Meister (SPD) erläuterte, dass die „Integrierte ländlichen Entwicklungskonzeption“ (ILEK) nicht den Erhalt der Steillagen an sich beispielsweise durch eine Förderung des Weinbaus beinhalte, was CDU-Kollege Edgar Brucker vehement forderte. „Das ist ein Fingerzeig auf die Steillagen, die Erlebbarkeit ist für viele maßgeblich“, stimmte Gabriele Kölbel-Schmid (FWV) zu.Thomas Waldvogel (FWV) gab zu Bedenken, dass die Aussicht zunehmend auf „verwilderte Weinberge“ gehen werde, weil es nur noch drei Wengerter gebe, die bereit sind, die Steillagen zu bewirtschaften. „Für die Wiederherstellung der Trockenmauern müsste man Millionen reinstecken!“ Dass man jetzt 100 000 Euro in eine Aussichtsplattform investieren wolle, stoße teilweise auf Unverständnis.