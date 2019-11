Benningen Gemeinschaftspraxis im Be-Carré

Das Flächenproblem ändert sich mit dem derzeit im Bau befindlichen Be-Carrée. Und wie es der Zufall so will: In dem markanten Gebäude an der Ludwigsburger Straße sind 240 Quadratmeter im Erdgeschoss noch zu haben. Doch sei es „eher unüblich, Praxisräume zu kaufen“, erklärte Kolb, und es sei auch „eine gehörige Investition.“ Da aber auch die Gemeinde Interesse daran hat, dass die hausärztliche Versorgung vor Ort gesichert ist – „im ungünstigsten Fall wären vielleicht beide Hausarztpraxen weggefallen“, schilderte Bürgermeister Klaus Warthon seine Befürchtungen –, springt sie als Käufer für die Räume ein und vermietet diese weiter. Eine genaue Summe konnte Warthon noch nicht beziffern, doch geht er von einem „knapp siebenstelligen Betrag“ aus. Dabei gehöre das Zur-Verfügung-Stellen von Praxisräumen für Ärzte nicht zu den Pflichtaufgaben der Gemeinde, betonte Warthon weiter. Andererseits tun etliche Gemeinden genau dies, um die ärztliche Versorgung am Ort zu gewährleisten. Gemeinschaftspraxen haben zudem den Charme, dass auch Ärzte in Teilzeit dort arbeiten können. Ziel sei, dass die Gemeinde die Kosten für die Praxisräume im laufenden Haushalt tragen könne, so der Rathauschef.