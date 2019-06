Benningen/Fußball Welt- und Europameister in Benningen

Ein absolutes Highlight steht aber am 13. Juli auf dem Programm, also gut eine Woche vor dem Ende der Ausstellung:Da wird um 14.30 Uhr auf dem Benninger Fußballplatz die Traditionsmannschaft des VfB Stuttgart gegen eine Bottwartal-Auswahl antreten. Um 17.30 Uhr folgt in der Kelter noch eine Podiumsdiskussion zum Thema „Das Phänomen Derby“, unter anderem mit ehemaligen VfB-Profis und dem Benninger Rudi Entenmann, dem in der Ausstellung im Adler eine eigene Vitrine gewidmet ist. Zum Thema der Diskussion wird der frühere VfB-Profi sicher einiges zu erzählen haben, wurde er doch in der allerersten Bundesliga-Saison in einem Derby Opfer des ersten Pyro-technik-Vorfalls der Bundesligageschichte. Im Spiel beim Karlsruher SC wurde Entenmann seinerzeit von einem Böller getroffen, zum Glück aber nicht schwer verletzt. Der Böller kam übrigens aus dem Stuttgarter Fanblock.