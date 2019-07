Benningen/Fußball Für einige ist es das Spiel ihres Fußballlebens

Klar ist daher auch, dass die Ex-Profis als Favoriten ins Spiel gehen. Denn die Bottwartal-Auswahl besteht aus Spielern, die maximal in der Landesliga aktiv gewesen sind. Da dürfte es auch nicht viel helfen, dass sie im Schnitt ein paar Jahre jünger sind. Eine nette Anekdote am Rande zur Bottwartal-Auswahl hat übrigens der Marbacher Bernd Reich parat. Er gehört neben dem Benninger Reinhard Essig zu den Ältesten im Team. „Und unsere beiden Väter haben in den 60ern zusammen in der Benninger Mannschaft gespielt, die es damals in die höchste Amateurliga schaffte.“ Wolfgang Essig sei ein technisch hervorragender Spieler gewesen, habe sein Vater Hannes Reich berichtet. „Und seine Söhne habe ich später trainiert. Da hat er oft auf der Tribüne gesessen“, erinnert sich Günther Michelfelder.