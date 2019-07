Benningen/Fußball Frotzelei vor, Freundschaft nach dem Spiel

Mit dem FC Marbach hat Pierre Fees einige Lokalderbys bestritten – mit dem 7:1-Sieg in Pleidelsheim 2010 als Höhepunkt. „Daran erinnere ich mich gerne zurück.“ Bis heute habe er im Bottwartal immer wieder den Eindruck, dass „viele ein Stück weit gegen Marbach sind, weil die immer etwas höher gespielt haben“. An den Tagen vor den Duellen schreiben sich die Spieler untereinander übers Handy so manchen Satz. „Nach dem Spiel ist das alles aber gegessen.“ Vor vierstelliger Zuschauerzahl zu spielen, war dem 32-Jährigen dabei noch nicht vergönnt.

„Im Fernsehen wird heute einfach zu viel Fußball gezeigt“, nannte Michelfelder einen Grund dafür. „Früher war tagsüber das Spiel in der Amateuroberliga und um 18.10 Uhr kam dann die Sportschau.“ Heute ist zeitgleich zu den Amateurspielen immer irgendein Bundesligaspiel live zu sehen. „Dadurch gehen weniger Menschen zu den Spielen im Ort.“ Hansi Müller brachte es überspitzt auf den Punkt: „Heute wird auch übertragen, wenn Turbine Potsdam gegen Schneeweiß Bethlehem spielt. Ich warte ja noch darauf, dass die dritte tunesische Liga im Badminton gezeigt wird.“ Rudi Entenmann stimmte dem zu: „Und man darf nicht vergessen, dass die Frauen heute mitsprechen. Damals war klar, dass man zum Fußball geht, wenn der Mann das so wollte. Das ist nicht mehr so.“

Pierre Fees sieht außerdem die Veränderung, dass die Vereinsbindung nachgelassen habe. „Was auch deshalb problematisch ist, weil es so für die Vereine schwieriger wird, Personen für ihren Vorstand oder sonst als Ehrenamtliche zu gewinnen.“ Auch im Aspekt, dass der Fußball bei Jugendlichen oft nur noch an vierter, fünfter Stelle stehe, neben der Schule auch hinter dem Handy und der Spielkonsole, waren sich die Redner einig. „Ich sehe gar keine 13- oder 14-Jährigen mehr auf dem Bolzplatz“, so Michelfelder. Auch der Besuch eines Lokalderbys gerät dadurch möglicherweise in den Hintergrund.