Benningen/Fußball Die Lokalmatadore hoffen auf Kevin Kuranyi

Benningen - Noch knapp drei Wochen sind es bis zu einem der Fußball-Highlights des Jahres hier in der Region. Und für einige der Beteiligten dürfte es eines der Highlights ihres Sportlerlebens sein, obwohl die eigene aktive Karriere bereits beendet ist. Am 13. Juli spielt in Benningen eine Bottwartal-Auswahl gegen die Traditionsmannschaft des VfB Stuttgart. „Ich hatte das Vergnügen schon einmal, als ich 2012 beim Jubiläum der Biegelkicker Erdmannhausen bei gefühlt 45 Grad gegen die Traditionself spielen durfte. Das war schon genial. Was zum Beispiel ein Guido Buchwald noch am Ball kann, das ist phänomenal. Der hat da mal eben aus 30 Metern durchgeladen, da hat es richtig eingeschlagen“, sagt Sascha Held.