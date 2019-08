Benningen/Fußball Der Bezirksliga-Aufstieg ist kein Muss

Unverändert ist die Abwehr, in der die beiden Innenverteidiger Marvin Schnalke und Björn Rewitzer gesetzt sein dürften. Für die übrigen Positionen in der Defensive gibt es eine große Auswahl an Spielern, auch wenn sich Dennis Kolder auf der Position des Rechtsverteidigers zuletzt festgebissen hat. Mehrere Akteure wie Philipp Lauer, Benedikt Schreckenberger und Nick Gruber können sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld eingesetzt werden.

In der Zentrale sind weiterhin vor allem Justin Hill und Co-Trainer Nico Ferrara eingeplant. „Bis auf die beiden können alle anderen auch auf den Außenpositionen spielen“, so Thomas Lembeck. Sprich: Davide Cappella, Patrizio Mercante, Thorben Bunderla oder auch Sanna Ceesay. „Auch Marco Djurdjevic sehe ich inzwischen eher im Mittelfeld“, sagt der Trainer über den langjährigen Stürmer. Was sicher auch damit zusammenhängt, dass der TSV in der Spitze mit Patrick Flamm, Angelo de Capua, Bekir Demircan und Neuzugang Roberto Cappella weiterhin gut besetzt ist. Dazu könnte noch der aus der A-Jugend gekommene Stürmer Danny Rehm den Sprung schaffen.