Benningen/Fußball Das Duell zweier torhungriger Mannschaften

Benningen - Die gesamte Rückrunde lang standen die Fußballer des TSV 1899 Benningen in der Kreisliga A1 Enz-Murr auf einem der Tabellenplätze drei bis fünf. Erst am letzten Spieltag zog die Mannschaft doch noch am bis dato zweitplatzierten TSV Affalterbach vorbei und darf nun in der Relegation um den Wiederaufstieg in die Bezirksliga spielen. Zwei Runden muss der TSV überstehen, um nach nur einem Jahr wieder in die höchste Liga des Bezirks zurückzukehren. Erster Gegner ist am Samstag um 18 Uhr der Vizemeister der A2-Staffel, Drita Kosova Kornwestheim. Ausgetragen wird die Partie auf neutralem Platz in Hirschlanden-Schöckingen.