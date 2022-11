Benningen feiert Einmal Kirbe, immer Kirbe

Gegen 22 Uhr spätestens ist in der gesamten Alten Kelter fast kein Durchkommen mehr. Selbst vor dem Gebäude stehen Grüppchen, fallen sich Menschen in die Arme und feiern ihr Wiedersehen. Benningen sei an diesem Wochenende auch Drehscheibe und Treffpunkt für alle im Exil lebenden Benninger, sind viele Partygäste überzeugt.

Am Sonntagmorgen geht der Feiermarathon nahtlos weiter. Die lokalen Hand- und Fußballer wollen unterstützt und angefeuert werden. Der traditionelle Höhepunkt jedoch steht am Montagabend an. Wurde einst der Brauch des ‚Kirbevergrabens‘ mit einer aus Dankbarkeit vergrabenen Gabe gefeiert, hat sich dies im Laufe der Jahrzehnte zu einer veritablen Sargverbrennung auf dem Neckar mit Feuerwerk gesteigert. Von 20 Uhr an, umrahmt von einem veritablen Feuerwerk, ist krönender Abschluss und Höhepunkt. Spätestens dann ist für die 23 Kirbebuben ihre Jugend nach altem Brauchtum verabschiedet. Doch spätestens im nächsten Jahr zur gleichen Zeit werden sich alle wieder an „Einmal Kirbe - immer Kirbe“ erinnern und würden alle nach Benningen für ein Wiedersehen bei der Feier der nächsten Kirbegeneration zurückkommen, sagt die Mutter eines Kirbebuben.