Benningen Einbrecher suchen Wohnhäuser heim

An einem Haus in der Schubertstraße hebelten die Täter auf der Gebäuderückseite die Terrassentür der Erdgeschosswohnung auf. In den Räumen durchwühlten die Eindringlinge sämtliche Behältnisse. Wie viel Beute die Täter insgesamt machten, steht abschließend noch nicht fest. In jedem Fall wurden ein Laptop im Wert von mehreren hundert Euro und eine geringe Summe Münzgeld gestohlen. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.