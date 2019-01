Benningen Der Schiri schießt das Siegtor

Dass auf zu laute Freizeitfußballer in Hedelfingen von einer aufgebrachten Nachbarin mit dem Gewehr geschossen wurde, konnten die Fans an diesem Abend ebenso erfahren wie die Geschichte, wie der VfB-Kapitän Robert Schlienz 1948 bei einem Autounfall seinen Arm verlor. Zur „Schmach von Cordoba“, als der amtierender Weltmeister Deutschland der österreichischen Nationalmannschaft mit 2:3 bei der WM 1978 in Argentinien unterlegen war, soll der österreichische Doppeltorschütze Hans Krankl gesagt haben: „Wenn ich Deutschland höre, dann werde ich zum Rasenmäher!“Wer erinnert sich noch an Meister wie den VfR Mannheim (1949) oder Rot-Weiß Essen (1955)? Die Benninger Meister, davon waren der 86-jährige Friedl Reiter und trotz Zahn-OP auch Rudi Entenmann anwesend, haben auch das Wunder von Bern live miterlebt – am Fernseher der Nachbarn. So manchem in Deutschland ist angesichts der „nationalistischen Gefühle“ wieder der braune Gaul durchgegangen, aber, so stellt Heiko Kusiek fest, der WM-Erfolg hat sich letztlich positiv ins „kollektive Gedächtnis“ eingebrannt.

Handgelder, Bundesligaskandal und Obergrenzen für Spielertransfers prägten den Übergang vom Amateur- zum Profifußball. 1966 gewann Borussia Dortmund den Europapokal der Pokalsieger, 1968 wurden Länderspiele noch nicht live übertragen, das Ergebnis musste per Telefon erfragt werden. Wie das schief gehen kann, spielten Kusiek und Schneyder herrlich amüsant nach. „Wie ist das Resultat?“ – „Ich glaube, ja!“

Dramatische Szenen aus dem deutschen Mannschaftshotel in Basel 2008: „Wer hat hier Gurken-Gomez gesagt?“ oder „Dieser Weg“ und „Beste Freunde“ gleichzeitig waren weitere Highlights dieses unterhaltsamen Fußballabends, der mit reichlichem Applaus belohnt wurde.