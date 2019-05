Benningen/Biathlon 110 Teilnehmer trotzen dem schlechten Wetter

Am Samstag starteten die Grundschüler, die drei Runden à 300 Meter zu absolvieren hatten und zweimal mit Bällen auf Ziele „schießen“ mussten. Leider spielte das Wetter am Samstag nicht wirklich mit. „Wir mussten den Wettbewerb zwischenzeitlich sogar für eine halbe Stunde unterbrechen, weil es so gestürmt und geregnet hat. Der Stimmung hat das aber nicht geschadet, die Kinder und die Eltern waren mit großem Enthusiasmus dabei“, so Bärbel Hofmann.