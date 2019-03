Benningen Anspruchsvoller Sport auf Top-Niveau

Die klassische Disziplin des Amateurfunkpeilens wird Fuchsjagd genannt. Dabei sind in einem mehrere Quadratkilometer großen Waldstück meist fünf Funksender mit eigener Morsekennung versteckt. Die Sportler müssen mit ihrem eigenen Empfänger die Sender anpeilen und alle nacheinander finden. Wer als erstes zurück im Ziel ist, gewinnt. Lisa Durm fand die in ihrer Kategorie benötigten drei Sender bei der Deutschen Meisterschaft in knapp 55 Minuten. „Natürlich geht da keiner durch den Wald“, erklärt sie. „Man joggt, oder rennt zwischen den Peilungen, um möglichst schnell die Strecken zurückzulegen.“ Zu Beginn muss sie aber zunächst einmal ihre grobe Laufrichtung bestimmen. Die „Füchse“ senden nämlich immer abwechselnd im Minutentakt auf der gleichen Frequenz, nach einer Minute sendet dann der nächste Fuchs, bis die Reihe von vorne anfängt. „Für die erste Peilung wartet man alle Füchse ab. Dann ergeben sich mithilfe des Empfängers schon die groben Richtungen“, sagt Durm. Die Peilung findet ausschließlich durch Erkennung der Unterschiede in der Signallautstärke statt, die Sportler müssen also nicht nur fit am Gerät sein, sondern auch ein gutes Gehör haben. „Je nachdem wie man den Empfänger hält, wird das Empfangssignal lauter oder leiser. Durch eine Minimumpeilung wissen wir dann, dass wir genau in Richtung des Senders stehen. Nach dem ersten Sendedurchgang kenne ich die ungefähren Standorte und muss mir dann eine Strategie zurechtlegen, in welcher Reihenfolge ich die Füchse ablaufen will“, erläutert die Sportlerin. Weitere Peilungen auf dem Weg engen dabei die Standorte der Füchse weiter ein. Bei jedem Sender befindet sich zudem eine Prägezange oder ein Chip, der die Anwesenheit des Sportlers beim Sender bestätigt. „Wenn man seine Route gut plant, läuft man ungefähr fünf Kilometer, bis man alle Sender hat.“