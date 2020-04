Benefizkonzert Deutsches Erfolgsduo Milky Chance auf der ganz großen Bühne

Als einzige deutsche Künstler treten Milky Chance bei einem großen Benefizkonzert im Internet zugunsten der Corona-Helfer auf. Nervös mache sie das nicht, sagte Sänger Clemens Rehbein vorher der Deuschen Presse-Agentur. "Aufgeregt vielleicht, und vorfreudig, aber nicht hibbelig. Es ist cool für uns, dabei zu sein." Der Veranstalter des Benefizkonzertes unter dem Motto "One World: Together at Home", die Entwicklungsorganisation Global Citizen, war auf die junge deutsche Band aufmerksam geworden.