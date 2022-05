Benefiz-Konzert Sasha und Lotte singen auf der Elbe für Frieden

Viele Spaziergänger und Fans blieben am Donnerstagnachmittag entlang der Hafenpromenade stehen, um dem Konzert zu lauschen. Gegen Abend trübte sich das Wetter zwar ein. Nach einer Unterbrechung konnten die Künstlerinnen und Künstler aber weiterspielen. Am Abend wurden die Konzerte jedoch unter ein Planendach auf dem Schiff verlegt, was zur Folge hatte, dass diese für die Zuhörer an der Promenade nur noch hörbar, aber nicht mehr sichtbar waren.