Benefiz-Gala "Herz für Kinder" mit Helene Fischer bringt Millionen

Vorgestellt wurden in der Sendung auch mehrere Hilfsprojekte für Kinder in Not. Geiger David Garrett besuchte eine Hilfseinrichtung in Namibia. Die Eltern vieler Kinder hätten durch die Pandemie ihre Arbeit verloren, erklärte die Organisatorin.

"Ich finde es unerträglich, Kinder hungern zu sehen", sagte Garrett in dem Video. In der Live-Sendung fügte er an: Natürlich sei es ein beschissenes Jahr gewesen für ganz viele. "Allerdings darf man auch nicht aus den Augen verlieren, dass es Länder und Menschen gibt, denen es viel, viel schlechter geht."

Ärzte, Eltern, Kinder erzählten an dem Abend ihre Geschichte. Es ging um mehr Platz für eine Klinik, ein Kinderzentrum in den Slums von Manila oder Unterstützung für Kinder, die zuhause zum Beispiel Gewalt erleben. In Deutschland würden jährlich 40 000 Kinder in Obhut genommen, sagte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD).

Mit dabei waren an dem Abend zum Beispiel Kabarettist Dieter Hallervorden, Schauspielerin Uschi Glas, Koch Alfons Schuhbeck, Entertainer Jürgen von der Lippe und Moderatorin Sophia Thomalla. Johannes B. Kerner führte zwischen Weihnachtsbäumen durch den Abend.

Barbara Schöneberger sagte, mit der AHA-Regel nähmen sie es sehr ernst. AHA - das steht eigentlich derzeit für Abstandhalten, Hygienemaßnahmen und Alltagsmasken. Aber Schöneberger hatte ihre eigene Interpretation: "Anschleichen, Hypnotisieren und Abkassieren". Mit dem Motto sammelte sie bei den Promis selbst Spenden ein.

Mit einem blauen Handschuh verteilte sie Mikrofone und schenkte Geiger Garrett für seine Spende im Gegenzug eine "Ein-Mann-Sauna" - ein silbernes Ding, in das sie selbst schlüpfte. Die Fernsehsendung zeigte Zaubertricks, Gesangseinlagen und einen Witz ("Was ist gesund und ständig beleidigt? Ein Schmollkornbrot.")

Auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) war im Studio. Er habe gerade selbst am Spendentelefon erlebt, wie viele Menschen in diesen schwierigen Zeiten bereit seien, zu spenden. "Diese Solidarität macht Mut", sagte Spahn. Auch der Oberbürgermeister von Trier, Wolfram Leibe (SPD), rief zum Zusammenhalt auf. In seiner Stadt waren vergangene Woche bei einer Amokfahrt fünf Menschen getötet worden.

