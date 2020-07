Belgien und der Kongo König Philippe bedauert Kolonialverbrechen

Einladung zu den Feiern

König Philippe, offizielles Staatsoberhaupt Belgiens, war zu den Feiern der Unabhängigkeit in den Kongo eingeladen, lehnte aber mit Hinweis auf die Pandemie ab. In dem Brief schreibt Philippe: Es sei Zeit, mit der „vollen Wahrheit und Klarheit“ über die lange gemeinsame Geschichte zu sprechen. Die Gewalttaten lasteten „bis heute auf dem kollektiven Gewissen“ der Belgier. Er bedauere zutiefst „die Verletzungen in der Vergangenheit“. Der Schmerz darüber werde noch heute angefacht „durch die Diskriminierungen, die immer noch allzu präsent sind in unseren Gesellschaften“. Durch die „Black lives matter“-Bewegung war erstmals in Belgien eine vertiefte Debatte über die Kolonialzeit entstanden. Zahlreiche Reiterstandbilder von Leopold II im ganzen Land wurden geschändet.