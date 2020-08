Belarus Presse meldet Blockade von 50 Nachrichtenwebseiten

Der langjährige Präsident Alexander Lukaschenko steht nach der umstrittenen Wahl massiv unter Druck. Seine Gegner wollen mit einer neuen Großdemonstration am Sonntag nachlegen. „Wir sind unserem Traum näher als jemals zuvor“, sagte die nach Litauen geflüchtete Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja in einer Videobotschaft an ihre Anhänger. Lukaschenko, der Belarus seit 1994 mit harter Hand regiert, bekräftigte am Samstag bei einem Truppenbesuch in Grodno nahe der Grenze zu Polen und Litauen seine Behauptung, dass westliche Staaten die Proteste anheizten und die Nato Soldaten auf der anderen Seite der Grenze in Stellung bringe. Das Militärbündnis wies dies aber vehement zurück.