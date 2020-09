Belarus: Ehemalige Stuttgarterin in Opposition Das plötzliche Verschwinden der Lukaschenko-Gegner

Auch Nobelpreisträgerin unter den Demonstranten

Am Montag zweifeln deshalb in Minsk nur regimetreue Kommentatoren an einer Beteiligung der Staatsmacht an Kolesnikowas Verschwinden. Zumal die 38-Jährige im Koordinierungsrat der Opposition eine zentrale Rolle spielt. Auch weitere Vertreter des Koordinierungsrates sitzen derzeit in Haft. Als weniger aktives, aber prominentestes Mitglied ist Literatur-Nobelpreisträgerin Swetlana Aleksijewitsch noch in Freiheit. Doch auch die 72-Jährige wurde bereits direkt nach der Gründung des Gremiums zum Verhör einbestellt. Viele Experten sehen in den Schlägen gegen die Führung der Opposition den Versuch, der Protestbewegung die Wucht zu nehmen.