Belästigung und Beleidigung in der Bahn Richtung Heilbronn Frau in Regionalbahn sexuell bedrängt

Die Reisende befand sich auf dem Weg von Stuttgart nach Heilbronn, als sie dem mutmaßlichen Täter mit seinen zwei unbekannten Begleitern offenbar kurz vor der Ankunft des Zuges in Heilbronn begegnete. Wohl ohne verbal Kontakt zu der Frau aufzunehmen, soll einer der Männer sie gegen ihren Willen umarmt und ihr an das Gesäß gefasst haben. Als sie ankündigte die Polizei zu alarmieren, riet ihr einer der Begleiter in bedrohlicher Art und Weise davon ab.