Bekleidung H&M erzielt wieder Gewinn - Corona-Belastungen schwinden

Kinderbetreuung in Steinheim

Neue Plätze für Kleinbottwar und Höpfigheim auf der Agenda

Die Kita-Kapazitäten in Steinheim reichen gerade so, um die Nachfrage zu decken. In den Stadtteilen wird es besonders eng. Die Verwaltung hat das Thema auf dem Schirm und denkt über die Schaffung neuer Angebote nach.