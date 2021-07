Bekannte Schauspielerin Erste westdeutsche TV-Kommissarin Ingrid Fröhlich ist tot

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Familienkreisen erfuhr, starb sie am Freitag. Fröhlich wurde 81 Jahre alt. Sie hatte ihre ersten Rollen beim Volkstheater in Wien und war in den 1970er Jahren in mehreren Fernsehproduktionen zu sehen, darunter die beliebte ZDF-Reihe "Drei sind einer zuviel".