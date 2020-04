Bekämpfung des Coronavirus Warum Straßen in Deutschland nicht desinfiziert werden

In diesen Gebieten reinigen Menschen mit Schutzanzügen und Atemmasken die Straßen. Mithilfe von Tankwagen werden sogar ganze Straßenzüge mit Desinfektionsmittel eingenebelt. Doch in Deutschland wird auf diese Methode bisher verzichtet. Und das aus gutem Grund. „Das Einnebeln der Straßen bringt gar nichts“, sagt der Hygiene-Experte Georg-Christian Zinn vom Zentrum für Hygiene und Infektionsprävention (ZHI) der Bioscientia. „Wir werden so etwas in Deutschland nicht sehen“, ist sich der Arzt sicher.