Beisetzung von Ivana Trump Familie und Freunde nehmen Abschied

Nachdem Ivana Trump in der vergangenen Woche im Alter von 73 Jahren gestorben ist, haben Familienmitglieder und Freunde der Ex-Frau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump nun die letzte Ehre erwiesen. Donald Trump und seine dritte Ehefrau Melania sowie die drei gemeinsamen Kinder aus der Ehe von Donald und Ivana Trump, Donald Junior, Eric und Ivana, und deren Partner und Kinder versammelten sich am Mittwoch, alle dunkel gekleidet, in New York bei einem Bestattungsinstitut auf der Upper East Side, wie Aufnahmen zeigten.