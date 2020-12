Beim Rundsmühlhof in Kirchberg Am Dach bricht Feuer aus

Kirchberg - Zu einem Dachstuhlbrand ist es am Montagabend gegen 20.40 Uhr in einem im Rohbau beim Rundsmühlhof an der Grenze zwischen Kirchberg und Erdmannhausen gekommen. Feuer war offenbar im Außenbereich ausgebrochen. Die Polizei vermutet, dass an dem Gebäude zuvor Dacharbeiten geleistet wurden.