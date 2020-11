Beim Radausflug in der Nähe von Höpfigheim Stadtrat von Hund angegriffen

Die Polizei bestätigt die Anzeige. Von dem mutmaßlichen Täter fehlte aber zunächst jede Spur. Peter Widenhorn, Pressesprecher des Präsidiums, gab allerdings am Montagvormittag auf Nachfrage zu bedenken, dass sich der Vorfall erst am Sonntag zugetragen hat und die Kollegen noch nicht viel Zeit zum Ermitteln hatten. Sollte der Gesuchte jedoch tatsächlich zugleich der Besitzer der ganzen Vierbeiner sein, dürfte er recht schnell ausfindig gemacht werden. Man könne das Melderegister scannen, und es komme ja eher selten vor, dass jemand so viele Hunde hält, erklärt Widenhorn. Doch diesen Arbeitsschritt können sich die Kollegen nun sparen. Der Mann habe sich zwischenzeitlich gemeldet, berichtete Widenhorn am Nachmittag. Nun müsse man abwarten, wie es in der Sache weitergeht. Grundsätzlich könne es in solchen Fällen jedoch eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung geben, sagt der Polizeisprecher. Zünglein an der Waage dürfte jetzt Hendrik Lüdke spielen – bei dem sich der Halter nach dem Facebook-Aufruf ebenfalls gemeldet hat. „Ich muss erst mal eine Nacht darüber schlafen, wie ich darauf reagieren werde und wie wir die Sache bereinigen können“, sagt er. Am Dienstag werde er den Austausch mit dem Mann suchen.