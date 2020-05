Beim neuen Kinderhaus Marbach gelingt Punktlandung Farbenfroh, hochmodern – und bald startklar

Der Bezug wird in zwei Phasen erfolgen. Los geht es im Erdgeschoss, wo die beiden Kindergartengruppen angesiedelt sind. „Hier werden wir am 22. Juni beginnen, die Möbel kommen am 17. Juni“, kündigte die Erste Beigeordnete Franziska Wunschik an. In der oberen Etage, die man über eine breite, grüne Treppe erreichen kann, werden die unter Dreijährigen in ebenfalls zwei Gruppen betreut. Der Startschuss für die Krippenkids soll am 1. Oktober fallen, sagte Franziska Wunschik an. Die Erste Beigeordnete hatte auch schon Informationen zu den Öffnungszeiten mit im Gepäck. Demnach haben die Eltern im Kindergartenbereich die Wahl, ob sie ihren Nachwuchs zwischen 7.30 und 13.30 Uhr in die Obhut der Erzieherinnen geben wollen oder ob sie die Kids um 7.30 Uhr bringen und um 15.30 Uhr wieder abholen wollen.