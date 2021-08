Am frühen Sonntagmorgen gegen 00.15 Uhr wurde der 18-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades beim Marbacher Bootshaus schwer verletzt. Er war mit seiner Yamaha auf der Landesstraße L1100 in Richtung Ludwigsburg unterwegs, als die 37-jährige Fahrerin eines Smart vom Parkplatz nach links auf die Landesstraße einbog. Trotz eingeleiteter Notbremsung und einer Ausweichbewegung nach rechts prallte der Leichtkraftradfahrer gegen die hintere linke Seite des Autos. Der junge Mann wurde von seinem Fahrzeug geschleudert, schlitterte mehrere Meter über den Asphalt und prallte schließlich noch gegen den Pfosten eines Verkehrszeichens. Bei dem Verkehrsunfall zog sich der 18-jährige schwere Verletzungen zu. Er musste mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 37-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.