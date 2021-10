VfB Stuttgart gegen Manchester United So stoppte Andreas Hinkel Superstar Cristiano Ronaldo

Stuttgart - Was für eine Vita! Andreas Hinkel (39) gehörte zu den Jungen Wilden, die Anfang der 2000er beim VfB Stuttgart für Furore sorgten. Später wurde er beim FC Sevilla und bei Celtic Glasgow dank seiner sieben Titel zu einem der erfolgreichsten deutschen Fußballer im Ausland. Entsprechend zahlreich und emotional sind die Erinnerungen an seine Karriere. Und doch gibt es ein Spiel, das ihm ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist – der 2:1-Sieg in der Champions League gegen Manchester United am 1. Oktober 2003. Denn damals stellte er einen ganz besonderen Gegenspieler ins Abseits.