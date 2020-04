Beim Handball in Württemberg Nach dem Saisonende beginnt die große Rechnerei

Dagegen kann sich die SG Schozach-Bottwartal

sicher sein, dass sie als Vierter oder Fünfter (je nach Wertungsarithmetik) in der eingleisigen Württembergliga dabei wäre. „So hatten wir es geplant, und wir freuen uns, dass es klappt. Aber lieber hätten wir die Saison komplett gespielt“, sagt Teammanager Christoph Hauser.

Für die beiden Landesliga-Mannschaften der HABO SG

bleibt es bei dem, was sich schon im bisherigen Saisonverlauf abgezeichnet hat: Sie werden weiterhin in der Landesliga spielen. Die Männer des TV Mundelsheim

können sich dagegen jetzt doch noch leise Hoffnungen auf die Verbandsliga machen. Durch den Wegfall von Absteigern könnte sich von oben alles so weit verschieben, dass ihr fünfter Platz reichen würde. „Im Mannschafts-Chat ging es schon rum, dass diese Chance wohl besteht. Doch da ist natürlich noch viel hätte, wäre und wenn dabei“, gibt Trainer Gerrit Irion zu bedenken. „Aber wir würden es mitnehmen. Die Verbandsliga war ja auch das Ziel, das wir zu Saisonbeginn ausgegeben haben.“ Pikantes Detail am Rande: Die Mundelsheimer sind nur aufgrund des minimal besseren Torverhältnisses Fünfter vor der SG Schorndorf. Und genau dort hätte man am 15. März spielen müssen, wäre es nicht zur Corona-bedingten Aussetzung und dem späteren Saisonende gekommen.

In der Bezirksliga waren die Männer des SKV Oberstenfeld II

eh schon weit enteilt und steigen nun in die Landesliga auf, während die HABO SG II

ihre Abstiegssorgen los ist, ebenso wie die Frauen der HSG Neckar,

der HABO SG II

und des SKV Oberstenfeld.



Die Frauen der SG Schozach-Bottwartal

derzeit Vierter in der 3. Liga, hängen dagegen noch etwas in der Luft. Denn hier ist die Saison zumindest offiziell noch nicht beendet. Das ist zwar vermutlich nur noch eine Formsache, da ja die 1. und 2. Bundesliga schon beendet sind, „aber wir sind halt noch in der Schwebe. Und solange müssen alle Spielerinnen noch dreimal pro Woche individuell trainieren“, erklärt Coach Michael Stettner.