Beim Fahrradgottesdienst haben sich vier Gemeinden getroffen Kirchgang auf zwei Rädern

Mit Gitarre im Regen

Die Idee für den Fahrrad-Gottesdienst kam Weise und seinen Vikars-Kollegen aus den genannten Gemeinden bei einem gemeinsamen Kurs im letzten Jahr. Sie kommt gut an – am Ende sind rund 100 Menschen in Kornwestheim versammelt. Doch zuvor heißt es erst einmal: Kräftig in die Pedale treten. Die Familie Knihs ist sowohl wegen des Gottesdienstes als auch wegen des Radfahrens mit dabei. „Wir sind die Strecke schon am Feiertag gefahren, am Schluss wird es ganz schön steil“, erzählt Marion Knihs. Auch die Batrneks, ebenfalls in Benningen am Start, freuen sich auf die ungewöhnliche Kombination aus Sport und Gotteslob. Sein Sohn Dean sei Konfirmand, erzählt der Vater, das sei einer der Gründe, warum man mitradle.