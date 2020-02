Beim Charity Bike Cup in Marbach wurden Spenden gesammelt Erradelte 43 000 Euro kommen hiesigen Kindern zugute

Die Beträge zwischen 500 und 5000 Euro gingen etwa ans Jugendhaus für eine Tanz-Musikbox und einen Air-Hockey- sowie Billardtisch, an den RFV Murrgau fürs therapeutische Reiten, an die Buchhandlung Taube für ihre Leseförderung, ans Familienzentrum, an die Musikschule Marbach-Bottwartal für eine Oboe, an den TV Marbach, an den Affalterbacher Arbeitskreis Asyl und an die DKMS, die Babystation des Ludwigsburger Krankenhauses und die Stiftung Karlshöhe. In Marbach wird der Lila Logistik Charity Bike Cup wieder 2023 stattfinden.