Beim Abbiegen bei Horrheim Busfahrer übersieht ein Motorrad

Der Motorradfahrer war mit seiner Suzuki auf der Landesstraße 1131 von Horrheim in Richtung Gündelbach unterwegs. Auf Höhe der Einmündung der Maulbronner Straße bog der 26-Jährige mit dem Linienbus von rechts in die Landesstraße ein und übersah den Motorradfahrer. Beide mussten verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden.