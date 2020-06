Beilsteinerin wehrt sich gegen Enkeltrick Eiserne Prinzipien zahlen sich aus

Nachdem das Gespräch nach etwa einer Viertelstunde beendet war, kamen der Beilsteinerin aber weitere Ungereimtheiten in den Sinn: „Ilse wohnt doch zur Miete im Raum Frankfurt, warum soll die sich in Ludwigsburg was Eigenes kaufen? Außerdem hat die selber Verwandtschaft, die braucht mich nicht. Dass die mich um so was bittet, war völlig unlogisch“, fasst Helga Wacker die Verdachtsmomente zusammen. Und deshalb griff sie auch umgehend nochmals zum Hörer und rief die echte Ilse in Hessen an, die sich auch prompt meldete – weit entfernt nicht nur von Ludwigsburg, sondern auch vom Kauf einer Eigentumswohnung.