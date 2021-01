Beilsteiner Weingut meldet Lese Des Winzers Warten auf die Kälte ist belohnt worden

Nicht immer schafft es die Natur, so abzukühlen, dass eine Eisweinlese möglich ist. So fiel die Lese im vorigen Jahr aus. Doch diesmal klappte es. „Es reicht nicht, wenn es nur in der Nacht minus sieben Grad sind – es muss schon den ganzen Tag vorher so kalt sein, dass das Thermometer fast den Gefrierpunkt erreicht“, erklärt der Winzer. Bei der Lese musste sich das Team beeilen, es hatte nur etwa eineinhalb Stunden. Denn schon bei Sonnenaufgang können die Temperaturen schnell wieder zu hoch sein.