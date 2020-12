Beilsteiner Weihnachtskarten Ein handgeschriebener Gruß

Beilstein-Billensbach - Die gute alte Postkarte soll in der Langhansstadt in der Advents- und Weihnachtszeit eine Renaissance erleben. Und das in einer Zeit, in der die Digitalisierung in aller Munde ist und man sich per Videokonferenzen auch privat trifft, scheint ein handgeschriebener Brief oder eben eine Postkarte wie ein Relikt aus alten Zeiten. „Mit Abstand – aber von Herzen“ lautet das Motto der Weihnachtskartenaktion der evangelischen Kirchengemeinde Beilstein-Billensbach. „Wir haben uns überlegt, wie Menschen ausdrücken können, dass man aneinander denkt und sich verbunden fühlt, auch wenn man sich nicht treffen kann“, erklärt Pfarrer Rüdiger Jeno. Die Idee für die Aktion kam aus dem Mitarbeiterteam der Kirchengemeinde. Umgesetzt wird sie ebenfalls von einem Team um Pfarrer Jeno. Insgesamt 4000 Karten sind gedruckt worden. „Wir haben vier Motive aus der Beilsteiner Sankt-Anna-Kirche für eine Kartenserie ausgewählt. Drei sind eher klassisch, eines etwas moderner“, so Rüdiger Jeno.