Beilsteiner Traditionsveranstaltung Weinbergfest soll wieder stattfinden

Beilstein - Das Beilsteiner Weinbergfest – eine wahre Institution – soll in diesem Jahr wieder stattfinden. Das hat Bürgermeisterin Barbara Schoenfeld den Gemeinderäten am Dienstagabend in der öffentlichen Sitzung mitgeteilt. In den vergangenen beiden Jahren musste man die Traditionsveranstaltung wegen der Coronapandemie absagen. Nun hoffe man wieder auf mehr Normalität und damit auch auf die Feierlichkeiten Ende Juli. „Für mich ist es eine absolute Premiere und ich freue mich darauf, mit allen dieses besondere Fest feiern zu können“, sagte Schoenfeld. Bereits an diesem Freitag soll es eine Kick-Off-Veranstaltung mit allen Beteiligten geben, um die Planungen zu konkretisieren.